No toque mi tax - 11/02/2022

Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si es el hombre quien muerde al perro entonces sí. El ejemplo, que está en la mayoría de los manuales de periodismo, ya no aplica para la actualidad política argentina. Tanto oficialismo como oposición han encontrado en las peleas internas su nueva normalidad y, por ende, lo que sorprende es que se pongan de acuerdo.

La noticia de ayer, por ejemplo, fue que Juntos por el Cambio logró reunir en Olivos a todos sus referentes de manera presencial y llegó a una posición común respecto del acuerdo de entendimiento alcanzado entre el gobierno y el FMI. “Sostenemos el no al default”, aseguró Miguel Pichetto. “Pero no avalaremos un aumento de impuestos”, agregó el representante del Peronismo Republicano. A su lado asentían Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Gerardo Morales (UCR). Halcones y palomas parecen haber encontrado una síntesis. Lo que no sabemos es si de ahora en más serán halcomas o palones. ¡Essstá bien!, le gritarían a Beto Toni.

Este consenso los muestra un poco más racionales (es difícil de sostener que se opongan a un acuerdo para el pago de una deuda impagable que ellos mismos contrajeron sin pasar por el Congreso) y a través de la condición impuesta (evitar la suba de impuestos) buscan capitalizar el voto con su base electoral. Si alguno se perdió la referencia a Nicki Nicole del asunto del correo es porque tiene más de 25 años o le falta curiosidad musical. En cualquier caso, aquí les va el temardo para jugarla de canchero.

Retomando: según cuenta Andrés Fidanza, la disputa por la posición respecto del acuerdo con el FMI ocupó apenas media hora del encuentro cumbre de JxC. En las otras cuatro horas y media los asistentes trataron de “instaurar un manual de convivencia para resolver en paz los choques de ambiciones internas” y para avanzar en una “institucionalización” de la alianza electoral. La salida sería armar encuentros federales, provinciales, de coordinación legislativa y programática, con los representantes de las fundaciones asociadas al PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Todo, por supuesto, con la mira puesta en 2023.

El FMI está apurado: habló de cerrar “lo antes posible” el acuerdo. El vocero de la entidad financiera aseguró que las discusiones continúan con el gobierno argentino y que ambas partes trabajan para firmar cuanto antes.

Primer aumento del año para jubilados: 12,28% en marzo. El nuevo mínimo será de $32.630 y muestra una mejora interanual de 52,7%, lo que significa 1,8 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Claro que si en vez de comparar la foto inicial y la final se mirara el día a día, allí se vería que hubo varios momentos en el año donde los haberes corrieron de atrás. Por eso un informe de la CTA autónoma plantea que las jubilaciones cayeron en términos reale un 6% en 2021. Los que cobran la mínima no lo sintieron porque el Ejecutivo dio cuatro bonos extraordinarios para compensarlos, pero el resto de la masa de jubilados puede dar fe. El aumento informado hoy también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará a $6.375, y en la Asignación por Embarazo. Lo explica todo Delfina Torres Cabreros.

Disney apura la venta de algunas señales deportivas para no ceder los derechos del fútbol argentino. El holding del ratón Mickey reclama que le aprueben la venta de Fox a MediaPro y advierte que una respuesta tardía le puede costar caro a todos los actores del negocio. Pero algunos integrantes del ejecutivo sospechan de la compradora porque “tienen una historia de producciones en común y el personal de la compañía de origen catalán incluso trabaja en el edificio del holding estadounidense en la calle Tomkinson, en Martínez”, explica Diego Genoud. Disney está apurado porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) había establecido que la compañía concentra el 64% del mercado y por tanto debía desinvertir. La demora en hacerlo la obligaría a ceder parte de los derechos de TV del fútbol local, entre ellos partidos de los equipos más convocantes. A pesar de las dudas, el gobierno podría aprobar la venta en las próximas horas.

La cocaína adulterada tenía carfentanilo. Al menos eso surge de los últimos estudios encargados por el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la Policía de la provincia. Se trata de un potente opiáceo, 10.000 veces más potente que la morfina y 20 veces más que el fentanilo, según una publicación de la Sociedad de Anestesiología de Chile.

264 muertos por COVID y 25.110 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud indicó que son 2.321 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 46,5% en el país. Como resume el bioquímico Santi Olszevicki, la ola Omicron en Argentina parece irse despidiendo. “Después de haber superado los 110.000 casos diarios hoy hay menos de 30.000. Los nuevos fallecimientos tuvieron su máximo en el promedio semanal en 261 y hoy ya estamos en 230”.

El nuevo protocolo del Gobierno Nacional para las escuelas elimina las burbujas pero mantiene el barbijo. También habrá modificaciones en los tiempos de aislamiento. En este hilo de tuits todo lo que tenés que saber para la vuelta a clases.

"Prendan las cámaras, por favor": el dilema que la pandemia no termina de resolver. No hay estudios que afirmen que la cámara encendida durante la clase mejore el rendimiento de lxs estudiantes. Dinamiza el curso, pero puede ser un mecanismo de control sobre la identidad o la asistencia. Por Victoria De Masi

Para Larreta el traspaso de los colectivos es un “embate” del Gobierno nacional a la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño así calificó el proyecto del Poder Ejecutivo. No obstante, adelantó que irán a la reunión convocada. La semana pasada el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, había sido muy duro con la Casa Rosada por hacerse cargo del transporte urbano mientras que las provincias deben afrontarlo con recursos propios. Imposible salir indemne de las acusaciones cruzadas.

¿Una campaña contra Infusión? ¿Un ataque a la libertad de expresión?

Thelma Fardin: “No podemos permitir que adoctrinen a través de este caso a muchísimas mujeres”. La actriz habló frente al Consulado de Brasil, al que marchó junto a integrantes del colectivo Actrices Argentinas para repudiar la anulación del juicio contra Juan Darthés, a quien denunció por violarla cuando era menor de edad.

Hay jurisprudencia de la Corte de Brasil para que avance el juicio contra Darthés en la justicia federal. Lo dice la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta. Explicó que el Estado brasileño puede llegar a tener responsabilidad ante la decisión de volver a foja cero el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin.

La literatura y una adivinanza como salvación. Florencia Ure y Santiago Llach publicaron su último intercambio epistolar con recomendaciones literarias en el blog de Pez Banana. El verano todavía no termina, estás a tiempo de agarrar los libros antes de que el año se venga encima.

A todas les llega su San Valentín: ocho opciones para parejas veganas, clásicas o curiosas. En esta nota una guía para cenar en la llamada "semana de los enamorados". El texto forma parte del newsletter que Maleva envía junto a elDiarioAR. Si todavía no te suscribiste, este puede ser un buen momento.

Volvió el fútbol masculino. Central Córdoba de Santiago del Estero venció al recientemente ascendido Barracas Central por 3 a 1 en la primera fecha de la Copa de la Liga. Sarmiento de Junín derrotó a Atlético Tucumán por 1 a 0 con un gol del inoxidable Lisandro López. También por la mínima diferencia se impusieron Argentinos Juniors a Patronato y Newells a Defensa y Justicia.

La directora de la policía de Londres renunció tras un escándalo de sexismo y racismo en la institución. Cressida Dick (en serio, lo guglié por las dudas) deja su puesto tras perder "la confianza" del alcalde londinense por no haber despedido a todos los agentes implicados en mensajes de acoso sexual y laboral, misoginia y discriminación.

¿Te indignó la Gestapo de Vidal? Ahora conocé la "Gazpacho" de Pelosi. La diputada republicana Marjorie Taylor Greene acusó a la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, de tener “una policía del Gazpacho” dentro de la legislatura yanqui. La representante conservadora quiso acusar a su rival política de tener un sistema de inteligencia para espiar a la oposición. Se basaba, para eso, en una información publicada en redes por seguidores de QAnon, un grupo conspiranoico de extrema derecha que recibió el apoyo de Donald Trump durante su gobierno. Pero más allá de la falta de papeles, Greene confundió el nombre del servicio de inteligencia nazi (Gestapo) con la sopa de tomate fría de Andalucía, España. Chequeame un dato para la próxima, Marjorie, por favor.

Bonus track