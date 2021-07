NoSePuede - 27/07/2021

La justicia rechazó el pedido del ex presidente Mauricio Macri para detener la investigación interna que el Ministerio de Seguridad está realizando para tratar de determinar cómo se habría producido el presunto contrabando de municiones a Bolivia en noviembre de 2019. Según la información del expediente a la que pudo acceder Emilia Delfino, el magistrado Javier López Biscayart argumentó su rechazo en el hecho de que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo. ¿Te acordás hermano esa máxima del republicano? Mecachendié, qué rápido uno se olvida de la independencia de poderes. En fin, esta investigación es clave para la querella ya que nutre al expediente de pruebas oficiales que la Justicia deberá luego corroborar. Ayer se presentaron algunos documentos y el fiscal Claudio Navas Rial decidió imputar a Adolfo Héctor Caliba, el gendarme acusado de coordinar con la policía boliviana el envío de los elementos bélicos.

Ah pero en Hurlingham...

El Frente de Todos no pudo llegar a una lista de unidad en Santa Fe y quedaron confirmadas unas primarias muy especiales. De un lado, el gobernador Omar Perotti y la senadora cristinista María Ángeles Sacnun. Del otro la vicegobernadora, Alejandra Ródenas, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Pablo Ibáñez cuenta los pormenores de una larga pero infructuosa negociación. Donde si se hubo fumata blanca fue en el municipio de Hurlingham. Allí, tras 48 hs de tensión, se acordó fusionar las listas presentadas el domingo por el actual intendente Juan Zabaleta y el subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodriguez. Los ex contendientes de primarias sellaron la paz como se hace en estos días: publicando el mismo Tweet.

Esas mezclas Modernas.

El Ministerio de Salud incluyó a la vacuna de Moderna en el estudio de esquemas combinados contra la Covid-19. La investigación busca probar la efectividad que alcanza la combinación de dosis de las distintas vacunas existentes hoy en el país. Podría ser especialmente importante dadas las demoras en conseguir la segunda dosis de Sputnik V. Ayer se confirmaron 384 muertes y 12.555 contagios en las últimas 24 horas.

El juez preferido de los narcos.

Procesaron al juez federal Walter Bento en Mendoza. Está acusado de recibir dinero para favorecer la situación procesal de los traficantes. Le dictaron un embargo millonario y la prisión preventiva, aunque sus fueros lo protejan. Alejandro Marinelli cuenta esta historia digna del mundo del revés de María Elena Walsh (adonde un ladrón es vigilante y otro es juez).

¿Chano fue víctima de violencia institucional?

El cantante recibió un disparo de bala de parte de un policía en su casa de Exaltación de la Cruz mientras atravesaba un “brote psicótico”, tal como diagnostica el parte policial. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió al agente que disparó y buscó derivar la discusión hacia el uso de armas taser. Pero desde su cartera no respondieron a la consulta de elDiarioAR sobre si se había dado intervención a un equipo de salud mental como marca el protocolo. La información precisa en esta nota de Julieta Roffo.

Podría faltar agua en algunas provincias por la bajante del Paraná.

Lo aseguró el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovsky. "Buenos Aires no tiene problemas de agua por la bajante del Paraná, pero sí algunas provincias". No adelantó cuáles “para no causar alarma”. De marzo a agosto se perderían exportaciones agrícolas por US$ 315 millones, pero el caudal bajo continuaría hasta octubre y afectaría también a pequeños emprendedores como los pescadores artesanales. Entrevista de Alejandro Rebossio.

Ola polar en Brasil.

Ya se lo que pensás, pero no. No tiene que ver con el escalofrío que quedó tras el triunfo de la Scaloneta en el Maracaná. Se trata de un fenómeno climático inédito que generará sensaciones térmicas de entre -10ºC y -20ºC en las zonas de mayor altitud de Rio Grande do Sul y Sul do Brasil. Podría repercutir en varios departamentos de Uruguay y provincias de la Argentina.

Díganlo con memes

Paraguay expulsó a misión humanitaria argentina que pretendía buscar a una adolescente desaparecida.

El gobierno de Abdo Benítez echó del país a una delegación de organismos de derechos humanos que integran la campaña “Dónde está Lichita”. La joven desapareció a fines de noviembre de 2020, en el marco de una acción militar contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Lo cuenta Santiago Rey.

Bonus track