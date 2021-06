¿Vuelven las testimoniales? - 30/06/2021

“Ellos van a poner todo en la cancha: Bullrich, Vidal, Santilli, Manes... ¿Nosotros con qué vamos a ir a esa pelea?", cita Pablo Ibañez a un ministro que que entiende la elección como un "todo o nada". Las encuestas ya no dan tanta tranquilidad al frente gobernante y algunos testean una máxima del peronismo que en cada elección actualiza sus proposiciones. En 2019 era Cristina, hoy “la unidad”: sin la unidad no se puede, con la unidad no hay certeza de que alcance. Si quieren saber en qué andan los peronismos no dejen de leer la nota de Pablo. Un dato: las candidaturas testimoniales de 2009 terminaron en una derrota para el peronismo contra la lista de Francisco De Narváez. En política no hay verdades absolutas, pero muchos temen los fantasmas.

La UCR juega un pleno a Manes.

El festejo por el triunfo político de Gerardo Morales en las legislativas de Jujuy se realizó en el barrio porteño de Recoleta. Más precisamente en la casa de Gastón Manes, el hermano de la esperanza radical para pelear las PASO de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires. El neurocientista habría confirmado su decisión de pelear la interna y en su entorno ya especulan con recuperar a Margarita Stolbizer, Gustavo Posse y hasta el pro-peronista Emilio Monzó. Toda la data en esta nota de Andrés Fidanza.

Subir el mínimo.

Estaba tentado en poner “una buena”, pero me di cuenta de que ya me iba a parecer mucho al Ámbito Financiero que te divide el bien y el mal desde la portada. En fin, el dato es que el gobierno evalúa cómo mejorar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil y los trabajadores tienen motivos para esperanzarse. A fines de abril el Consejo del Salario había acordado una suba de 35% en siete cuotas (sí, siete cuotas). Con ese goteo un ingreso mínimo en febrero de 2022 iba a alcanzar los $29.160, el 45% de lo que vale hoy una canasta básica familiar. Una eventual suba impactaría en los montos de la jubilación mínima, el salario mínimo docente y en los planes sociales. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros.

Suben los casos de COVID en el AMBA.

Sabíamos que iba a pasar, pero igual nos angustia. En la última semana se registró un aumento leve pero sostenido en el registro de casos positivos de coronavirus. Ayer 24.065 nuevos contagios y 526 fallecidos. Mientras tanto las vacunas siguen llegando. El último vuelo tenía un poco más de 700 mil dosis de Sputnik V de las cuales la mitad eran componente 1 y la otra componente 2. El lunes además el Laboratorio Richmond comenzará a producir unas 150 mil dosis de este segundo componente, lo que permitiría a la Argentina completar los esquemas más rápido. El avance de la vacunación se ve en las medidas tomadas por las jurisdicciones: ayer Provincia de Buenos Aires anunció que comienza con la vacunación libre para todos los grupos de riesgo a partir de los 18 años. Ya tenían esa modalidad las personas gestantes, los mayores de 50, los trabajadores de la salud, de la educación y las fuerzas de seguridad. El mejor gráfico sobre la aplicación de vacunas lo hizo el bioquímico Santi Olszevicki.

20.221.697 dosis aplicadas en Argentina. En CABA. el 45,4% de su población tiene al menos una dosis. En La Pampa, el 13,4% tiene ambas dosis. La Provincia de Buenos Aires aplicó ya más de 7,5 millones de dosis para cubrir a casi el 35% con una dosis y al 7.8% con dos. pic.twitter.com/cM8wYfBGJA — Santi Olszevicki (@SantiOlsze) 29 de junio de 2021

¿Y la variante Delta?

No me hablés. Según la patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, la variante Delta "es 120% más contagiosa que el virus inicial de Wuhan”. Una investigación desarrollada en el Reino Unido (donde ya representa el 99% de los casos de COVID) dice que incluso podría ganarle la carrera a la vacunación. Pero en eso de buscarle la parte llena del vaso podemos decir que Sputnik V, que representa la mayor parte de las vacunas aplicadas en el país, mantiene una efectividad de más del 90% sobre la variante Delta.

Sobrerrepresentados.

Los viste en las noticias y en las tapas de diarios, pero aunque moleste escucharlo es importante dimensionar que en tiempos de malaria generalizada la situación de las personas que deben demorar su ingreso al país por las nuevas medidas sanitarias es la de una minoría. Los afectan las últimas medidas que buscan evitar la circulación comunitaria de la variante Delta y que surgen luego de constatar el incumplimiento del aislamiento de las personas al llegar al país del extranjero. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, de las 44 mil personas que salieron del país en el último mes, el 60% lo hizo por turismo firmando un consentimiento que advertía los riesgos que se asumía. En Provincia de Buenos Aires determinaron que los residentes que lleguen del exterior deberán aislarse cuatro días en hoteles. En CABA te dejarán ir a casa pero te hacen seguimiento diario y test a los siete días.

Infusión es servicio.

Si tenés conocidos o te tocaba viajar, estos son los vuelos suspendidos.Si querés conocer las excepciones para entrar y salir del país podés leer acá.

Mercado Central vs Mercado Pago.

Ayer el Banco Central comunicó cambios en los plazos para liquidar las ventas con las tarjetas de créditos. Básicamente ordenó a los bancos que le paguen más rápido a los locales más pequeños y medianos pero al mismo tiempo le permitió unos días más para cancelar el pago a las grandes empresa. Mercado Pago, que es una gran empresa, reclamó en un correo a sus clientes que la medida los forzaba a aumentar las tasas que cobraban por su servicio afectando a las pequeñas y medianas empresas que usan sus servicios. Derecho en zapatillas analiza esta situación.

El mes de los memes

Mural del Diegote en el Azteca.

Inauguraron un mural de Maradona por "el gol del siglo" en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La obra, de 15 metros de altura por 5 de ancho, está ubicada frente a una placa preexistente en el mítico estadio, que conmemora el golardo de Diego a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa de 1986. (Como arriesgué usando golardo: los que ya están vacunados generacionalmente quedaron afuera, pero los jóvenes seguro me agradecerán el intento juvenil). Ojo que sin buscarlo igual terminamos metiendo un comentario de Diego o Messi por día. ¿Y del Pulga Rodriguez no decis nada?, se preguntará el ministro de Economía. Claro, es el flamante refuerzo de Gimnasia La Plata ¿Y a qué viene eso? Me creerías si te cuento que el Diego fue el único DT que lo convocó para la selección.

