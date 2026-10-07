La despedida de Rodrigo De Paul a Messi: “Lo amo, es un hermano para mí”

El mediocampista campeón del Mundo y bicampeón de América con la Selección argentina, Rodrigo De Paul recordó su cercana relación con el astro Lionel Messi desde sus inicios, y valoró que lo hizo crecer “en lo deportivo y lo personal”.

El volante del Inter Miami se considera “mejor persona, ser humano y deportista” gracias a su vínculo con el “10”, que también lo hizo mejorar como “padre y amigo”.

Lionel Messi tuvo su despedida del seleccionado argentino este martes 6 de octubre ante el combinado de Benín, en un emotivo amistoso en el estadio Monumental que sirvió como excusa para ponerle fin a 21 años de carrera en la Selección mayor.

En el día en el que el astro Lionel Messi decidió colgar la camiseta “Albiceleste” a la que tantas alegrías le dio, con la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 como el hecho más trascendente de su laureada trayectoria, Rodrigo De Paul habló a corazón abierto para comentar lo que significa Messi para él.

Considerándolo como un hermano, De Paul rememoró que su acercamiento se dio desde su primera convocatoria al seleccionado, en 2018 y pocos meses después del Mundial de Rusia.

“El primer entrenamiento nos encontró a los dos solos corriendo, y yo tenía que comportarme como un compañero más” declaró el surgido en las inferiores de Racing, que le tenía la mayor “admiración e idolatría” y vivía la situación con “muchas sensaciones” internas, a pesar de estar compartiendo la misma camiseta.

Además, De Paul sonrió al recordar cómo, en esa misma concentración, tomó coraje para golpearle la puerta de la habitación al “10” y acercarse a charlar con él, compartiendo mates y partidos de truco que forjaron una amistad que se nota dentro y fuera de la cancha.

ras dejar en claro que Messi lo mejoró desde lo deportivo, como a casi todos sus compañeros, pero también en el costado humano, el mediocampista de 32 años le agradeció a su ídolo por la alegría y el orgullo que nota en los ojos de sus hijos y su madre cada vez que se recuerda la Copa del Mundo que consiguió, sobre la cual afirma: “No tengo dudas de que sin él no hubiera sido posible”.

En un análisis social, De Paul también notó que “todo argentino empezó a sentir que tiene un lazo especial con Messi” y que, si bien todo el mundo lo sigue viendo como “el mejor de la historia”, sus compatriotas “ven algo más” en él, como si lo conocieran personalmente.

Por último, De Paul afirmó que lo “ama”, que lo considera un hermano y valoró el “corazón gigante” que tiene el jugador de 39 años, para luego sentenciar: “El partido nos va a doler un montón, pero ojalá que se lleve el día más grandioso de su vida y le podamos dar una muestra al mundo de que es el ser humano que más queremos”.