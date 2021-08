70% probabilidad de sequía - 24/08/2021

El peronista suele jactarse de que un día de sol es un día peronista. Pero mirando el pronóstico meteorológico del año que viene quizás convenga pensarlo de nuevo. Un informe presentado el jueves pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario cita un previsión de la Administración Nacional Océanica y Atmosférica de EEUU que cifra entre un 67 y 70% la probabilidad de que el fenómeno de La Niña afecte las campañas de soja y maíz de la Argentina en el próximo verano. Eso significa una reducción de lluvias y, por lo tanto, de producción agrícola, una de las principales fuentes de ingreso de dólares para el país. Para darse una idea de lo que significa esto, el documento cuenta que "en los últimos 35 años, hubo tres campañas con Niñas consecutivas: fueron tres de las peores campañas de soja y maíz” del país. Alejandro Rebossio habló con varios economistas al respecto y, si bien la mayoría coincide en que es muy pronto para saber, nos quedamos con la traducción que hace Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ reconocido por su audacia a la hora de pensar metáforas económicas (como la que hizo entre la deuda y la cocaína): "sequía o caída de precios internacionales es game over”. Y si, aplica el meme de Dylan.

Once unicornios, ninguna líder mujer. En las últimas semanas seis empresas tecnológicas de origen argentino alcanzaron una valuación de mil millones de dólares llevando al 11 el récord de compañías nacionales entre los “unicornios” del momento. Ninguna de ellas está liderada por una mujer. Delfina Torres Cabreros posó su mirada en el sector de ciencia y tecnología, adonde florece el boom de las tecnológicas, y vio que en el rubro directivo la participación femenina no llega al 25%. Por supuesto, este no es un problema exclusivo de la Argentina. En las diez mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley (EEUU) solo el 18,3% de los puestos de tecnología están ocupados por mujeres. ¿Cuáles son las trabas culturales y cuál es el riesgo de expandir la desigualdad a futuro?

Murió un contacto estrecho del caso cero de Córdoba. Ayer contamos el primer fallecimiento confirmado de variante Delta. Hoy el de uno de sus contactos estrechos contagiado cuando debía permanecer aislado. "La mujer tenía comorbilidades y nunca pudo superar la inflamación de las vías respiratorias", aseguró Miguel Díaz, director del hospital Rawson, de la ciudad de Córdoba. En esta nota Sofía Crotti repasa la importancia de que se vacunen todos. Los especialistas afirman que es la manera de evitar posibles mutaciones y de disminuir del efecto de la inmunización. Mientras el proceso de vacunación avanza, la ocupación de camas de terapia intensiva en Argentina sigue cayendo. Con 3.226 ayer fue el día con el registro más bajo desde septiembre de 2020. Con eso en mente, el Ministerio de Transporte de la Nación sacó una resolución en la que amplía hasta 80% la ocupación en trenes y micros de media y larga distancia.

Marcos Peña y Jorge Faurie imputados en la causa del contrabando de armas a Bolivia. Ayer se conoció que el ex jefe de gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri y el ex canciller también fueron imputados por el fiscal Navas Rial. El ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, corrió la misma suerte. El dictamen dice que habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

Cuatro años de prisión a Marcelo D'Alessio por intento de extorsión. El falso abogado, que también está involucrado en las causas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri fue condenado por extorsionar al despachante de Aduanas Gabriel Traficante (qué te puedo decir: hay oficios que no combinan con los nombres) para no involucrarlo en la llamada "mafia de los contenedores" y evitarle un "escrache mediático", en noviembre de 2016.

El Pata Medina desafía a la justicia. El ex titular de la UOCRA en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, encabezó un acto ayer en su ciudad a pesar de que tiene prohibido por la justicia “desplegar cualquier actividad gremial”. Medina está procesado y acusados de graves delitos (extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero). En febrero pasado fue excarcelado pero se le pusieron restricciones como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse una vez al mes a la Comisaría. Las fotos del acto son de Ignacio Amiconi.

Juicio a los Monos: encuentran un teléfono de línea dentro de la celda del jefe narco. Tras una requisa realizada a la celda de Ariel “Guille” canteros, la justicia halló un teléfono de línea desde donde seguiría gestionando el crimen organizado. El viernes, en el inicio del juicio, Cantero fue consultado por su oficio ante el tribunal que lo juzga por siete atentados a edificios judiciales y ataques a domicilios de funcionarios: "Contrato sicarios para tirar tiros a jueces". Tranca.

Malo pero bueno

Mientras más malo es, más me rio pic.twitter.com/DExszjpPSl — Martín (@martinp5_) 19 de agosto de 2021

Son las cosas que pasan cuando uno se exige dejar de usar memes de carpinchos.

¿Una nueva crisis de refugiados? La UE ya se blindó para limitar la llegada de afganos. Mientras las consecuencias del conflicto en Afganistán se aceleran, los líderes de la UE trabajan frenéticamente ante el riesgo de una nueva versión de la crisis de refugiados sirios de 2015. Lo cuenta Mujtaba Rahman, director a cargo de Europa en el Eurasia Group, una consultora de riesgo político.

Furia en Taiwán por la decisión de sacrificar 154 gatos. El jueves pasado, guardias costeros interceptaron un barco pesquero proveniente de China a unas 40 millas náuticas de la costa de Kaohsiung, en el extremo sur de Taiwán. Allí descubrieron 62 jaulas que contenían a gatos domésticos y tomaron la decisión de aplicar la eutanasia a todos debido a que su origen era desconocido y, por lo tanto, representaban un riesgo para la bioseguridad. La reacción de los grupos defensores de los derechos de los animales no se hizo esperar. Lo narra Helen Davidson desde Taipei para The Guardian.

Bonus track