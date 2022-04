Ni comen ni se educan - 07/04/2022

“Con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Raúl Alfonsín (10/12/1983)

De cada 100 estudiantes que empiezan la escuela primaria 53 completan el ciclo obligatorio en los 12 años previstos y sólo 16 acreditan conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática. Los impactantes datos que revela Julieta Roffo surgen de una investigación del Observatorio Argentinos por la Educación en base a los resultados de las pruebas Aprender 2019. La semana pasada el INDEC había detallado que más de la mitad de los chicos menores de 14 años vive en un hogar pobre. Esta indigerible realidad muestra que a 39 años del fin de la dictadura militar que desapareció a una generación, destruyó la matriz productiva y condicionó el desarrollo futuro con la deuda externa, la conmovedora frase del primer discurso de Raúl Alfonsín como presidente electo democráticamente sigue siendo una promesa por cumplir.

Para tratar de paliar el hambre, el gobierno ayer dispuso un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar, el programa anunciado en el marco de la pandemia de COVID que asiste a dos millones de familias en situación de vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria. A partir de los primeros días de mayo los nuevos montos que se acreditarán en los plásticos habilitados para la compra de comida serán de 9 mil pesos para las familias con un hijo o hija de hasta catorce años de edad o con discapacidad; de 13.500 pesos en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con discapacidad; y de 18 mil pesos en caso de familias más numerosas.

Tener trabajo tampoco alcanza: casi un tercio de los ocupados en la Argentina son pobres. Según información del Cedlas, el empleo perdió capacidad para “proteger” a las personas de la pobreza. En 2017 el porcentaje de ocupados que no podían acceder a la canasta básica era 18%; en 2021 había escalado a 31,5%. La cifra empeora drásticamente entre los trabajadores no registrados: más de la mitad de quienes trabajan “en negro” eran pobres en el primer semestre de 2021 (50,6%), al igual que los cuentapropistas no profesionales (54,3%). Los detalles en esta nota de Delfina Torres Cabreros.

Con la amenaza de una movilización “de varios kilómetros”, la Unidad Piquetera vuelve a reunirse con Zabaleta. Luego del acampe de 48 horas en la 9 de Julio, el ministro recibe este jueves a la Unidad Piquetera, que exige el aumento de partidas alimentarias y mejoras en los planes sociales para no volver a cortar las calles el próximo 13 de abril. Por Mauricio Caminos .

Que se apuren las paritarias: el Gobierno convocó a la negociación colectiva en el sector privado. El llamado surge a pocos días del encuentro del Ejecutivo con representantes del triunvirato de la CGT y la dirección de la UIA. Apunta a iniciar las negociaciones salariales de este año, como también a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, para diseñar un cronograma de actualización que contemple la pauta inflacionaria. Se convocará a 10 negociaciones paritarias diarias, de acuerdo a lo estipulado.

Días clave para la negociación tripartita por el abastecimiento de gas. Argentina negocia con Bolivia y Brasil debido al temor del desabastecimiento de gas. Alberto Fernández se reunirá hoy con su par boliviano, Luis Arce, para firmar un compromiso de provisión. Mañana Martín Guzmán viajará a Brasil para continuar y confirmar las negociaciones con el vecino país.

A partir de mañana, será optativo el uso de barbijo en escuelas y espacios de trabajo dentro de la Provincia de Buenos Aires. Todavía será obligatorio en el transporte público. La medida fue anunciada por el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y responde a un descenso sostenido de 10 semanas en casos de COVID y a que más del 95% de la población de la jurisdicción está inmunizada.

Si les Fernández no se arreglan… En la reunión del martes del gobierno con los representantes sindicales y empresarios apareció la preocupación por la falta de comunicación en la cúpula del Ejecutivo. Industriales y trabajadores coinciden en que la mala relación entre presidente y vice afecta las políticas contra el aumento de precios. Lo cuenta Pablo Ibáñez.

El Coqui aprovecha: Capitanich se lanza a las presidenciales 2023. Bajo el fuego amigo entre los Fernández, el gobernador del Chaco empezó a moverse como potencial candidato. El mandamiento de que el próximo presidente sea “un gobernador”, el sueño de la liga del interior y un primer acto particular en la campaña silvestre, en esta segunda pieza de Pablo Ibáñez.

Del Vaticano con rezos. El Sumo Pontífice le envió una carta a Alberto Fernández pidiendo que “procure soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados”. Su mensaje fue en respuesta a otra carta que le enviara el Presidente al cumplirse un nuevo aniversario de su elección como máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Nora Dalmasso, ¿otra vez? En 2006, cuando Nora Dalmasso fue asesinada, se instaló que había muerto durante un juego sexual con un amante. Los medios replicaron esa versión lanzada desde el círculo íntimo de la familia del viudo Marcelo Macarrón. Quince años después, en el juicio contra Macarrón, los hijos de la víctima insisten con la vida impropia de su madre. Sus amigas salieron en su defensa y declararon a favor en el juicio: “Fue un femicidio”. Por Gustavo Molina.

Rescatan 24 perros de un criadero ilegal de Caballito. Los dueños de la vivienda, una pareja de ancianos, quedó detenida en su domicilio por decisión de la Justicia e imputada en una causa por maltrato animal, mientras que los animales fueron asistidos y llevados a una ONG.

River le ganó a Alianza Lima de visitante en su debut en la Copa Libertadores. El cordobés Matías Suárez, con asistencia de Julián Álvarez, marcó el gol de la victoria en el Estadio Nacional de Lima a los 20 minutos de la segunda etapa. La mala noticia para River fue la dura lesión que sufrió el paraguayo Robert Rojas como consecuencia de una patada artera de Aldair Rodríguez, quien fue expulsado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

La ONU exige una reducción inmediata de los gases que causan la crisis climática: “Es ahora o nunca”. El Panel Científico sobre Cambio Climático urge a recortar ya y drásticamente las emisiones de CO2 porque, al ritmo actual, la costra gaseosa hará imposible limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Por Raúl Rejón

Análisis: La infraestructura petrolera llevará al mundo a un calentamiento incontrolable . Por Marina Aizen , de Periodistas por el Planeta.

GUERRA EN UCRANIA

Los supervivientes de la ocupación rusa en una calle de Bucha: “¿Por qué nos hicieron esto?”. Tras la marcha de las tropas rusas, los vecinos identifican a sus muertos y tratan de asimilar el horror de las matanzas y el aislamiento, como cuentan los vecinos de una calle antes conocida por su vida agradable y sus precios asequibles. Por Daniel Boffey para The Guardian.

La UE reconoce que serán “necesarias” medidas contra el gas y el petróleo ruso “tarde o temprano”. Las sanciones energéticas por parte de la Unión Europea fueron anunciadas al comienzo de la invasión rusa hace ya seis semanas, pero todavía no afectan al combustible que es lo que más dinero genera en Rusia. El motivo más importante es la dependencia que tienen varios países europeos de su gas (especialmente Alemania). Pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reconoció ayer que, “tarde o temprano”, habrá que tocar el gas y el petróleo ruso si el presidente ruso, Vladímir Putin, no para la guerra. Por Andrés Gil

