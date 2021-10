De regreso a octubre 1 - 20102021

Los fuegos de octubre entre el gobierno y las alimenticias llegaron a un armisticio. La Secretaria de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, recurrió a sus potestades para retrotraer al primero de octubre los precios de unos 1.432 productos (de almacén, higiene, limpieza y cuidado personal) y congelarlos hasta después de reyes (7 de enero de 2022). Lo hizo al final del día de mayor beligerancia en el que la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) había sacado un comunicado rechazando el pedido oficial que hablaba de unos 1.650 productos. La medida “fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes”, explicaron en el gobierno. En ese consenso deben haber quedado los 218 productos que se perdieron entre la intención de Feletti y el rechazo de la COPAL. “Hay 65 o 70 que son de Molinos”, una de las empresas que lideran a la coordinadora alimenticia advirtieron. El armisticio, es sabido, es apenas una suspensión de hostilidades pero no implica el final de la guerra. Por eso, Alejandro Rebossio adelanta que la medida podría ser judicializada.

La canasta básica subió 3,2% en septiembre y sigue 2 puntos arriba de la inflación en el acumulado anual. Según el INDEC, en un año la canasta básica total se encareció 54,5%, 2 puntos porcentuales por encima de la inflación general del mismo período.

Paritarias 3: hasta que la inflación quede abajo. Las paritarias ya revisadas vuelven a quedar atrasadas respecto del Índice de Precios al Consumidor. El acuerdo inicial ya había sido corregido a mitad de año, pero como el gobierno se propuso que estén por arriba de la inflación ya se habla de una tercera ronda. Delfina Torres Cabreros analiza los peligros de la gimnasia de la negociación constante.

¿Un monotributo gratuito para trabajadores de la economía popular? Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, anticipó que se creará un monotributo "totalmente gratuito" para “blanquear” a personas que se desempeñen en la informalidad. Actualmente hay 2,8 millones de personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, pero se estima que el universo es mucho más amplio. En siete provincias son más las personas inscriptas en este registro de economía popular que en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que refleja el mercado laboral privado registrado. Y, al revés de lo que ocurre en el universo formal, la gran mayoría son mujeres (57,4%, contra 32,9% en SIPA) y jóvenes de hasta 24 años (26,9% contra 6,7%). Ellos no tienen paritaria y, como recordamos hace unos días en otra Infusión, el incremento interanual de su salario hasta julio 2021 había sido del 37,4%: 12,4 puntos porcentuales por debajo del promedio del sector registrado

Massa, Larreta y las invitaciones al consenso en momentos de debilidad. El presidente de la Cámara de Diputados está incómodo. No le gustó que Juan Manzur ganara protagonismo y lo desplazara de su lugar natural de puente con el establishment y la embajada norteamericana. Por eso abuscó recuperar visibilidad con la propuesta de transformación de los planes sociales en trabajo y la convocatoria a la oposición a un acuerdo de gobernabilidad. Diego Genoud analiza estas movidas de Massa y la relación con su amigo Rodriguez Larreta, que también quiere el acuerdo pero para 2023, cuando espera llegar a la Casa Rosada.

¿Berni se va, lo van o se queda?. “Voy a verla con mis ideas y vuelvo con las de ella”, con esa frase que garpa el click inicia su nota Pablo Ibáñez. El ministro de Seguridad bonaerense charló con Cristina Kirchner en medio de sus tensiones con su hijo y La Cámpora que generaron una catarata de rumores sobre su continuidad. Por ahora, oficialmente, dijo que definirá si sigue en el Frente de Todos después de las elecciones de noviembre. Una figura compleja dentro del oficialismo a la que hay que prestarle atención.

Se aCABA el tapabocas en espacios públicos. Sepan disculpar, el juego de palabras era muy tentador. El asunto es que desde hoy el tapabocas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos y los alumnos tampoco deberán usarlo en la escuela cuando estén al aire libre. En espacios cerrados o de amplia aglomeración de gente, su uso todavía será obligatorio. El gobierno porteño también anunció que no habrá más cupos en el transporte público. ¿Ya vuelve la ñata contra el vidrio de la puerta del bondi? Esa no la extrañábamos.

Podrán aumentar los días de clase, pero no se recuperará lo perdido en pandemia. Al menos eso es lo que piensan los docentes consultados por Sofía Crotti en esta nota luego de que se conociera que en 2022 habrá 12 días más de clase en la Ciudad de Buenos Aires.

El cuento de Macri y el law fare. Mauricio Macri anunció en un hilo de Twitter que no se presentará a la indagatoria en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan. Sin usar la terminología fetiche de Cristina, el ex presidente dijo que "se trata de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme". Por eso, agregó, "no me presentaré hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".

Lanzan una investigación para que niños y niñas sean prioritarios para la política La Argentina es uno de los nueve países seleccionados para una iniciativa de la que participan la OMS, Unicef y la OIT. Se hará un seguimiento del desarrollo de niños y niñas en al menos seis municipios. Flacso es la organización que coordina el trabajo en el país. Lo cuenta Julieta Roffo

