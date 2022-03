¿Y ahora? - 18/03/2022

Ni un solo aplauso. Tal como había sucedido hace una semana en la Cámara de Diputados, el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el FMI fue aprobado por una amplia mayoría. A pesar de ello, nadie quiso festejar. Tan enrevesada está la política argentina que la bancada de Juntos por el Cambio volvió a aportar la mayor cantidad de votos positivos (32) y el bloque del Frente de Todos fue el que produjo el número más grande de rechazos (13). Cristina Fernández de Kirchner, quien abrió la sesión en su rol de presidenta del Senado y se quedó para escuchar algunos discursos críticos al proyecto, decidió ausentarse en el momento de la votación haciendo del gesto su propio voto simbólico. En el transcurso de la tarde de ayer Andrés Fidanza resumía su posición en una frase: “ni boicotear ni dejar los dedos pegados”.

El único que anoche parecía satisfecho era el ministro de Economía, Martín Guzmán, que minutos después de que el proyecto fuera ley se despachó con un hilo de tuits en el que destacó que la votación “evitó desestabilizar la economía”. Paradójicamente quien había sido desestabilizado ese mismo día era él.

¿Tuit o carta? Parece que la interna del Frente de Todos solo se puede jugar por una de esas dos vías y al ministro le tocó el género preferido de Cristina. Esta vez el remitente fue el secretario de Energía, Darío Martinez, quien apareció firmando una nota filtrada al portal Infobae con fecha del 15/03. Allí, el funcionario neuquino se dirigía al ministro y le reprochaba un recorte presupuestario, al tiempo que lo hacía responsable de una eventual falta de gas y combustibles derivada de esa situación. El conflicto se desactivó rápido. Poco después un vocero de Martínez difundió otro comunicado en el que señaló que su jefe ya había hecho las paces con el ministro luego de recibir los fondos reclamados.

La inoportuna misiva, publicada horas antes del inicio del debate en el Senado, generó suspicacias en la Casa Rosada. Alejandro Rebossio cuenta que en las filas del Presidente sospechan que la difusión fue obra del cristinismo, pero allí se la atribuyen a un enojo genuino del secretario de Energía. La única certeza es que nadie sabe cómo sigue esto.

El ejecutivo y La Cámpora en un pico de desconfianza. “Al menos hasta hoy, la postura pública de los seguidores de Kirchner hijo es que nadie duda de la necesidad de la unidad y dicen que nadie quiere romper. Sin embargo, los habitues de Olivos tienen cada vez más dudas. Lo cierto es que el lugar de la agrupación se redefine y, si las diferencias se mantienen o profundizan, su protagonismo en el gobierno seguirá licuándose”, analiza Diego Genoud.

El costo de la canasta alimentaria trepó 9% en febrero, 4 puntos más que la inflación. Su valor se calcula tomando en cuenta el costo de los nutrientes mínimos necesarios para tener una alimentación saludable. En febrero una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó $37.414 para no ser considerada indigente y $83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza. Un salario mínimo no alcanza para que una familia salga de la indigencia y dos tampoco evitar la pobreza.

La OMS posterga la inclusión de Sputnik V como vacuna segura y Argentina habilita la cuarta dosis para quienes viajen al exterior. Por la guerra, se suspendió el viaje de la comitiva que debía aprobar la vacuna de origen ruso para todos los países. Ante eso, la ministra Carla Vizzotti confirmó que quienes estén inoculados con dosis de Sputnik y deban ir al exterior, documentando los motivos y con los pasajes comprados, podrán recibir una cuarta dosis de alguno de los laboratorios que ya cuenten con la aprobación de emergencia de la OMS.

Fiesta de Olivos: acuerdan sobreseer a una de las invitadas a cambio de $200.000. Es Carolina Marafioti, amiga de Fabiola Yáñez. Fue una de las participantes del cumpleaños de la primera dama en la quinta presidencial en julio de 2020, durante el más estricto aislamiento por la pandemia. Donará esa suma a un hospital a modo de reparación.

Ley de Alquileres: propietarios e inquilinos acordaron revisar la norma para aumentar la oferta. La viviendas disponibles para alquiler son pocas y los valores escalan por encima de la inflación. En la reunión se habló de efectos adversos de una norma que buscó proteger a los inquilinos y Feletti confirmó que estudia un impuesto a la vivienda ociosa. Por Delfina Torres Cabreros.

El oficialismo no logró aprobar 18 ternas para nombrar jueces en Comodoro Py y otros juzgados clave del país. El Consejo de la Magistratura debía acordar los candidatos a juzgados y tribunales federales para enviarlos al Presidente y continuar con el proceso para ocupar vacantes centrales para el sistema judicial. Sin embargo, los representantes de los jueces y la oposición se opusieron y ninguno de los concursos avanzó hacia la recta final. Emilia Delfino cuenta lo que sucedió y cómo afecta al organismo el fallo de la Corte que declaró inconstitucional su actual composición.

Hoy debería empezar la "guerra contra la inflación" anunciada el martes por Alberto Fernández. La improbable estrategia comunicacional le dio tiempo a la comunidad de Twitter para que elabore cientos de memes alusivos. Además del que incluye a la entrañable dupla del humor nacional, me gustó el de las filminas y la placa de Crónica.

Botulismo en Boedo: dos hermanas se intoxicaron tras ingerir comida de La Tacita y el restaurante fue clausurado. Habían pedido delivery. Luego del episodio, el tradicional local de comida de la ciudad de Buenos Aires fue clausurado por no reunir las condiciones mínimas de higiene. Este lunes volvió a abrir sus puertas y funciona normalmente. Una de las víctimas, que estuvo en grave estado, continúa con su rehabilitación en el sanatorio municipal Julio Méndez. Por Ana Breccia.

Absolvieron a Higui en el juicio por matar a un hombre cuando se defendía de violación grupal. Eva “Higui” de Jesús fue absuelta en el juicio que se le seguía por haber asesinado a una persona en un acto de defensa ante un intento de violación grupal ocurrido en 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista. El veredicto lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín, luego de que la Fiscalía solicitara 10 años de prisión por “homicidio simple” y su defensa la absolución.

30 años del atentado a la embajada de Israel: críticas del Gobierno al Poder Judicial y renovado pedido de justicia. El ministro de Justicia apuntó al Poder Judicial y dijo que “debe investigar y encontrar a los culpables” del ataque de 1992 a la representación israelí y del atentado de 1994 contra la AMIA. El viceprimer ministro y la embajadora israelí apuntaron a la responsabilidad de Irán y de la milicia libanesa Hezbollah.

“El genocidio no comienza en Argentina el 24 de marzo de 1976, sino en febrero de 1975 en Tucumán”, dice Ana Jemio, la socióloga tucumana acaba de publicar una investigación sobre la trama del operativo de 1975. El libro gira sobre una hipótesis que tiende puentes sobre la sociedad y la fecha del inicio de la represión. Por Gabriela Saidon.

Fujimori quedará libre: declararon vigente el indulto que recibió en 2017. El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió este jueves la vigencia del indulto de 2017 a favor del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, por lo que el exmandatario debería quedar libre. El propio Tribunal Constitucional había anulado inicialmente el indulto concedido por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, por considerar que no era aplicable a una persona que había cometido delitos de lesa humanidad. Ayer hubo manifestaciones de rechazo en Lima y otras ciudades.

Rusia y Ucrania ven más cerca un alto el fuego Ambos países ven posible un acuerdo en el que uno de los puntos claves será hasta dónde llega la “neutralidad” que Rusia reclama a Ucrania. Por Vanesa Rodríguez e Icíar Gutiérrez.

Biden mantendrá un encuentro telefónico con Xi Jinping sobre la guerra en Ucrania. El Gobierno estadounidense enmarcó la conversación como parte de sus “esfuerzos en marcha para mantener líneas de comunicación abiertas” entre ambos países. Además de la guerra en Ucrania, otro asunto del que hablarán los mandatarios será cómo gestionar la competencia internacional entre sus países.

