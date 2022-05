Ni feriado, ni derechos... - 02/05/2022

Era primero de mayo, uno de los pocos días no laborables que no se pasan de fecha en Argentina. Además era domingo al mediodía, el momento de descanso por excelencia desde que comenzó a regularse la actividad laboral. Pero a pesar de todo, el centro de la Ciudad de Buenos Aires estaba lleno de trabajadores. No suelen figurar en las estadísticas porque en su mayoría no están registrados; por eso tampoco tienen obra social, aguinaldo ni vacaciones pagas. Por eso también era necesario que estuvieran ahí: para que los vean.

Como ya habíamos adelantado en Infusión, este 01/05 en Argentina se transformó en el Día del Trabajador Precarizado. Por la mañana marcharon las organizaciones de izquierda hacia la Plaza de Mayo, actividad de la que participaron muchos de los grupos piqueteros que este año lideraron las principales protestas contra el gobierno. Fieles a su histórico reclamo, instaron a buscar una salida “antiimperialista y anticapitalista” a la crisis económica. Un poco más tarde fue la convocatoria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), un grupo que a pesar de estar alineado con el gobierno sostiene una exigencia hacia el Estado que se resume en tres palabras “Tierra, techo y trabajo”. Agustina Said estuvo en la marcha y cuenta en esta crónica lo que vio.

La foto aérea era impactante. Servía para dimensionar el crecimiento de ese grupo de trabajadores del que Delfina Torres Cabreros ya nos había hablado el jueves pasado al destacar que en 9 provincias del país ya había más trabajadores informales que registrados. El reconocimiento oficial llegó desde la cuenta de Twitter del presidente Alberto Fernández, que comenzó el día marcando que el empleo privado había crecido “durante 13 meses consecutivos” y lo terminó aludiendo a la masiva manifestación y asumiendo que “debemos institucionalizar a quienes trabajan en la economía popular y regular su funcionamiento para que nadie quede en los márgenes de este proceso”.

¿Cómo piensan el mundo laboral y sus demandas urgentes quienes representan a los trabajadores? Mauricio Caminos y Delfina Torres Cabreros reunieron a referentes de las principales centrales obreras y agrupaciones sociales para hablar sobre el tema. Coincidieron en la crisis agravada por la alta inflación y reclamaron al Gobierno medidas estructurales. Conversaron sobre sus diferencias respecto a las estrategias de organización y la necesidad de sumar una perspectiva de género inclusiva; el impacto de la interna del FdT y la situación de “élite” de la CGT.

Mujeres que construyen: el desafío de romper las brechas de género en el sector de la construcción. Las desigualdades laborales existen y sobre todo en sectores masculinizados como el de la construcción. La ONG “Vamos a Zoomar” busca frenar ese desequilibrio. Lula González cuenta en qué zonas del país trabaja y cuáles son los objetivos.

El trabajo se paga. La semana pasada, en el discurso inaugural de la Feria Internacional del libro de Buenos Aires, Guillermo Saccomano instaló el debate sobre las remuneraciones a los escritores. En esta columna, su colega Gabriela Saidón cuenta los detalles del trabajo precarizado de su profesión y el reclamo extendido de nuevas condiciones para recibir un mejor pago por escribir.

De Mileis y Guzmanes. Oficialismo y oposición se enfrascan en sus propias batallas en torno a los dos economistas más mencionados del momento.

Alberto y Cristina en conflicto total , plantea Pablo Ibáñez, para quien Milei comienza a transformarse en un problema y Guzmán se erige como un trofeo cuya defensa el presidente busca transformar en un mérito. Para eso en el sector albertista del gobierno armaron un decálogo que pretende refutar las críticas K a Martín Guzmán.

, plantea Pablo Ibáñez, para quien Milei comienza a transformarse en un problema y Guzmán se erige como un trofeo cuya defensa el presidente busca transformar en un mérito. Para eso en el sector albertista del gobierno armaron un decálogo que pretende refutar las críticas K a Martín Guzmán. ¿Quién ama a Martín Guzmán? , se pregunta Alejandro Rebossio. Luego de la ola de críticas cristinistas y hasta massistas, llegaron los reproches del círculo rojo en el Foro Llao Llao del que el ministro participó el viernes. Alguna hipótesis plantea que “el economista de la Universidad de Columbia no sobreviviría a una eventual tregua que algún día deberían sellar Fernández y Cristina Kirchner para llegar unidos y con posibilidades de victoria a 2023”.

, se pregunta Alejandro Rebossio. Luego de la ola de críticas cristinistas y hasta massistas, llegaron los reproches del círculo rojo en el Foro Llao Llao del que el ministro participó el viernes. Alguna hipótesis plantea que “el economista de la Universidad de Columbia no sobreviviría a una eventual tregua que algún día deberían sellar Fernández y Cristina Kirchner para llegar unidos y con posibilidades de victoria a 2023”. La tesis del asesor catalán del Gobierno que ilusiona a Javier Milei. Antoni Gutiérrez Rubí coincide con la mayoría de los consultores en proyectar un 2023 mucho menos polarizado que en elecciones previas, explica Andrés Fidanza. Ese escenario le abriría una ventana a las terceras vías entre las cuales hoy se destaca el economista autodenominado libertario.

Quiénes son los ganadores de la inflación en el gobierno de Alberto Fernández. Alejandro Rebosssio realiza un repaso por los sectores que más encarecieron sus precios en dos años y tres meses de gestión del FdT: los autos, las frutas, las verduras, las carnes, la ropa, los materiales de la construcción y los electrodomésticos. En el primer trimestre de 2022, con la guerra de Ucrania, se dispararon los panificados, los lácteos y los combustibles.

40 años del hundimiento del ARA General Belgrano: la mayor tragedia naval en la historia de la Armada argentina. Más de 300 tripulantes perdieron la vida y otros 770 lograron sobrevivir al ataque con dos torpedos, producido el 2 de mayo de 1982, y a la tormenta y las bajas temperaturas en altamar que los pondrían a prueba hasta su rescate.

Tinelli, crónica íntima de otra caída anunciada: deja San Lorenzo entre magros resultados deportivos, crisis institucional y debacle económica. El conductor televisivo quería estar en todos lados pero a la hora de elegir su prioridad optó por Showmatch. Después de 10 años de presidencia del club de Boedo, quedan deudas, falta de ingresos y una relación tirante con los socios. Su renuncia a la presidencia del club, que anunció ayer por redes, es parte de la persistente declinación de quien fuera el más popular de los conductores televisivos de la Argentina. Por Andrea D'Emilio

Premios Platino 2022: El Reino, ganadora como mejor Miniserie Cinematográfica Iberoamericana. La serie argentina también obtuvo los galardones por Creador de Miniserie Cinematográfica y Mejor Actor de Reparto. Otra buena noticia para la Argentina llegó con el filme Karnawall de Juan Pablo Félix, que logró la estatuilla como Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana.

Desaparecer en México: la incesante tragedia humanitaria a punto de quebrar el récord de 100.000 víctimas. El número es oficial y surge de un contador que se publica en la web. Se contabiliza a partir de 1964. Un repaso por la historia reciente. Las 3.000 fosas clandestinas detectadas. El rol del Estado, el narco y los presidentes. La historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por Cecilia González.

Siete preguntas sobre el 9 de mayo y qué puede significar para la guerra en Ucrania. El día en que Rusia festeja que la Unión Soviética derrotó al ejército de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial fue señalado como un posible hito para que Putin intente vender una victoria en la guerra actual. Por Cristina Armunia Berges.

