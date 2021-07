Una regla ética y un problema político - 29/07/2021

"Es una regla que yo puse", aseguró el presidente. "Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos porque es una regla ética que quiero preservar”. Con esas palabras Alberto Fernández confirmó el pedido de renuncia que le realizó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien mantuvo su candidatura a senador en Santa Fe en contra de la voluntad del titular del ejecutivo y desafiando al actual gobernador del PJ, Omar Perotti. La pérdida de Rossi se transforma así en un cambio de gabinete que no estaba previsto y en un problema político para el gobierno. Como cuenta Pablo Ibáñez, la regla ética de Alberto se parece bastante a una máxima peronista no escrita: “no se le hacen internas a un jefe de distrito sobre la base de que eso puede debilitarlo”. Tanto el presidente como la vice intentaron disuadir al ministro, que no entraba en la crítica de los “funcionarios que no funcionan”, pero no pudieron. El gobierno se fijó el 18 de agosto como límite para reemplazarlo ya que ese día comienza a regir la prohibición de realizar actos institucionales.

Arroyo ya tiene sucesor. El caso del ministro de Desarrollo Social es distinto. El propio Daniel Arroyo habría pedido la salida del Ministerio tras dos años gestionando las tensiones internas de un espacio clave donde confluyen los intereses de los movimientos sociales, una base de apoyo muy sensible para la alianza gobernante. Como también explica Ibáñez, el sucesor ya está definido: será el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien podría asumir al regreso del viaje de Alberto Fernández por Perú.

Cuánta maquinita es mucha maquinita. El gobierno subió la emisión en el último mes y empezaron las preguntas. Aunque ya pasó el 58% del año y el Banco Central solo transfirió al Tesoro el 42% de lo presupuestado, en “el mercado” encendieron la alerta previendo un segundo semestre con la maquinita de imprimir billetes más activa. ¿Qué efecto puede tener la emisión en un escenario de tensión cambiaria preelectoral? Lo explica Alejandro Rebossio.

Así empieza el quilombo. Si esto fuera un chat de WhatsApp aquí debería poner uno de mis sticker favoritos de los últimos meses. Ese que tiene a Alberto Fernández señalando con el dedo una filmina como en los primeros anuncios sanitarios de la pandemia con la frase: “así empieza el quilombo”. En la filmina imaginaria debería leerse el título: “La AFIP le exige la devolución del ATP a 2.000 firmas que lo usaron para comprar dólares”. Y claro, ahí está el problema que se mencionaba arriba: si el gobierno emite para pagarle el sueldo a los empleados y salvar a las empresas en crisis, esas mismas compañías no pueden reaparecer en el mercado haciendo presión para el aumento del dólar. En fin, la AFIP les dio 15 días hábiles para reintegrar la tarasca con un plan de cinco cuotas.

Vacunados e insertados. Suena fuerte, pero es bueno. El gobierno nacional lanzó ayer el programa Te Sumo, que busca promover la inserción laboral de las personas de entre 18 y 24 años en PyMES con una serie de beneficios por parte del Estado. En una primera etapa se esperan generar 50 mil nuevos puestos de trabajo. Acá los detalles del programa.

“Se piensa en el trabajo que dignifica cuando el trabajo que hay hoy es un trabajo de mierda”. Se tenía que decir y lo dijo Claudio Lozano, director del Banco Nación y candidato a diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. El economista revela en esta entrevista de Delfina Torres Cabreros que le propuso al Presidente avanzar con un Ingreso Básico Universal, iniciativa que apoya parte de la coalición.

¿Qué hacemos con la Delta? Aunque Salud advierte sobre un posible rebrote por la variante Delta, todavía no se prevén mayores controles fronterizos. En el estado brasileño de Río Grande do Sul, que limita con Corrientes y Misiones, esa variante ya tiene circulación comunitaria. Paraguay está a punto de confirmar ese mismo escenario. A pesar de que a esta altura de la pandemia ya sabemos que el virus no respeta límites geográficos, en tres ministerios argentinos insisten con la misma idea: "Las fronteras están cerradas". Nota de Julieta Roffo.

Laboratorios NNV. Entre la jerga juvenil que trato de incorporar al nius y que siempre me hace quedar como un veterano hoy quiero presentar NNV (Ni Nos vimos). Es básicamente lo que pasó con los laboratorios citados a diputados para rendir cuentas sobre los contratos de vacunación. Emilia Delfino detalla que van siete semanas desde la convocatoria y por ahora solo Pfizer y Richmond se presentaron.

Otra emergencia: ahora por falta de nieve en la Patagonia. A las dificultades que plantea el Covid para la actividad turística, se suma este invierno la falta de nieve, que complica el funcionamiento de los centros de esquí. El Catedral y Chapelco fabrican nieve artificial. Declararon la emergencia hídrica en la región. Lo cuenta Santiago Rey.

Gobernar cuesta un Perú. Caminos y encrucijadas para el presidente Pedro Castillo analizados por Alfredo Grieco y Bavio. Para los que todavía no lo hicieron, suscríbanse a su nius que sale en un rato.

Murió la poeta Tamara Kamenszain. Tenía 74 años. Fue periodista, docente, bibliotecaria y ensayista. El volumen "La novela de la poesía" reúne los diez libros que le dedicó a ese género. Una reseña de Julieta Roffo.

Never ponis: los Pumas consiguieron la primera medalla. El equipo de seven de la Argentina le hizo caso a Serafo Dengra, musculó como un campeón y arrancó el pasto de Tokio para quedarse con el bronce. (NdN: por si no le dieron click, guarden el link de Serafo en favoritos para cuando vengan pinchados).

