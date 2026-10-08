Sancor Seguros, la cooperativa que lidera el mercado asegurador y se coló en la despedida de Messi

Pasó el último baile de Lionel Messi con la selección, el 3-0 a Benín, el astro seguía en el campo y más de 80.000 personas miraban el cielo del Monumental, esperando el show de drones en homenaje al capitán. Lo primero que apareció no fue el 10 sino el logo de Sancor Seguros. Los silbidos bajaron enseguida de las tribunas, y el enojo siguió en el Instagram de la aseguradora, con hinchas que amenazaban con cambiarse de compañía. Según versiones que circularon después, sin confirmación oficial, el espectáculo costó unos US$100.000.

¿Quién es la empresa que pagó por ese momento? Sancor Seguros es una cooperativa, no una sociedad con accionistas. Nació en Sunchales, Santa Fe, en 1945, como herramienta de protección colectiva para los productores de la cuenca lechera. Con los años armó un grupo que suma Prevención ART, la prepaga Prevención Salud y el digital Banco del Sol. También tiene un brazo inmobiliario y fondos para startups de insurtech, fintech y healthtech, y opera en Brasil, Uruguay y Paraguay. La empresa no tiene nada que ver con la quebrada láctea Sancor ni con la prepaga Sancor Salud, ambas con sede también en Sunchales.

Ayer en River, tras Argentina-Dahomey mientras mirábamos al cielo buscando algún detalle futbolítico más, aparece la propaganda de Sancor Seguros puesta por la AFA. Así reaccionamos. https://t.co/gcizl8899a — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 7, 2026

Su peso en el mercado es enorme. El grupo dice ser el número uno del país, con más del 12% de participación y más de 9 millones de asegurados. Esa cifra incluye todas sus compañías. Si se mira solo la aseguradora, la porción ronda el 7% y compite por el podio con Federación Patronal y La Caja. Cuenta con 770 oficinas, 11.000 productores asesores y 3.300 empleados.

Este mes la asamblea de delegados eligió presidente a José Sánchez, de la zona Rosario, en reemplazo de Carlos Casto, como presidente de la cooperativa. Los cargos rotan entre los mismos nombres: Casto pasó a tesorero y preside Prevención Salud, Eduardo Reixach es protesorero y titular de Prevención ART, y Willy Borgnino es vicepresidente y conduce la fundación del grupo. La gestión diaria está en manos del CEO, Alejandro Simón. Hizo toda su carrera en la compañía y reemplazó a Néstor Abatidaga tras una transición generacional que empezó en 2014.

La vidriera elegida por la aseguradora es la Selección. Sancor es sponsor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2012, y desde 2018 tiene a Messi como cara de sus campañas. Este año reforzó la apuesta: celebró sus 80 años con una campaña mundialista protagonizada por el crack y, días antes del último partido en el seleccionado, festejó en Sunchales con 500 drones y un saludo del rosarino. En junio había hecho una gala en el Teatro Colón, a la que fueron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el canciller Pablo Quirno.

Este martes, la marca logró algo que pocas pautas consiguen: se volvió tendencia en redes sociales. Falta saber si eso juega a su favor o en contra.

AR/MG