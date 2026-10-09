Alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: pidieron doce años para Luque, diez para Forlini y ocho para Cosachov

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pidieron este jueves una pena de doce años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, mientras que requirieron diez años de cárcel contra la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) expusieron sus alegatos de clausura en el juicio por la muerte del astro del fútbol argentino, donde peticionaron una pena de ocho años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov por el mismo delito que Luque y Forlini, a la vez que peticionaron diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

En el caso del psicólogo Carlos Díaz, solicitaron cinco años de prisión al considerar que incurrió en un homicidio culposo y el doble de inhabilitación. En tanto, Ferrari e Iribarren pidieron cuatro años y el doble de inhabilitación para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni.

Por su parte, no presentaron cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, quien recomendó un nutricionista para que revise la dieta del paciente en Tigre, donde solamente lo visitó el 12 de noviembre de 2020, mientras que el 18 y 19 no pudo verlo.

A su turno, Eduardo Ramírez -abogado de Diego junior- pidió doce años de prisión y diez de inhabilitación para Luque por homicidio simple con dolo eventual, más su detención inmediata. Además, diez años de prisión y otros diez de inhabilitación para Cosachov por homicidio simple con dolo eventual, seguidos de su detención. Y diez años de prisión y la misma cantidad de inhabilitación para Forlini, por homicidio simple con dolo eventual, junto con su detención inmediata.

Con respecto a Perroni y Almirón, jefe de enfermeros y enfermero, respectivamente, pidió cuatro años de cárcel e inhabiltación, más la absolución de Di Spagna.

Por otra parte, el martes 13 presentan sus alegatos Mario Baudry (abogado de Verónica Ojeda) y Félix Linfante (Jana Maradona), mientras que el miércoles 14 será el turno de Pablo Jurado (abogado de las hermanas de Diego) y Fernando Burlando (Dalma y Giannina).