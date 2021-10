Degradé: el Círculo Rojo volvió a la Casa Rosada - 13/10/2021

Aquí llegó Infusión (fusión, fusión…)

el nius va comenzar (ya empezó, ya empezó)

les traigo lo mejor (lo que hay, soy yo)

de mi repertoooorio..

Y una mañana volvimos. El tendón ya está cosido y las muletas en proceso de domesticación. Hacía falta un estímulo para ir de la cama al living para escribir este niusleter y decidí adaptarme la cortina de Carlitos Balá (quien se quedó con una parte de mi infancia en su chupetómetro). A los que esperaban que haga un repaso de lo que sucedió desde el último envío hasta hoy lamento desilusionarlos. Nico Repetto se equivocó y pagó cuando quiso contar la crisis de 2001 que él no vivió. Asi que bueno, bienvenidos de nuevo. Acá está Infusión para poner el yeso

Alberto Fernández convocó a los empresarios más poderosos del país por primera vez en 2021

Nada se explica solamente por el resultado de las PASO, pero nada puede entenderse tampoco sin esa derrota electoral del gobierno que ayer cumplió apenas un mes. El “mensaje de las urnas” a esta altura ha sido más interpretado que una canción del Indio Solari y el ejecutivo se muestra igualmente interesado en congraciar a todos los exégetas del cuarto oscuro con el afán de mostrar su voluntad de cambio. A tal punto que eligió que su slogan de campaña para las elecciones generales fuera “Si”. Pero satisfacer a todos, se sabe, es imposible. Alguno sufrirá un no. ¿Serán los que gritan sus reclamos desde la calle preocupados por tirar algo en la olla o los que los plantean de sobremesa dentro de la casa de gobierno?

El círculo rojo en la Casa Rosada. En 2021 el presidente todavía no había organizado una reunión con los principales empresarios argentinos. Hasta ayer que los invitó a almorzar. En la mesa de Alberto se sentaron Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Hugo Eurnekian (Corporación América), Jorge Brito (Banco Macro), Javier Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Francisco De Narváez (ChangoMás, la marca que reemplazará a Walmart), Juan Martín de la Serna (presidente de Mercado Libre Argentina) y Alejandro Simón (CEO de Sancor Seguros). Además del presidente estuvieron Juan Manzur, Sergio Massa y Wado De Pedro. Buscaban un acuerdo poselectoral que estimule la inversión, cuenta Alejandro Rebossio, y les prometieron a cambio un acuerdo con el FMI para principios de 2021 y medidas pro-empleo privado. El temita de los precios estaba en el horizonte de la reunión, pero para los dientes apretados el gobierno ya eligió un nuevo funcionario que espera que funcione...

Llegó Feletti y... ¿se va Berni? El órden precario del FDT. La llegada de Manzur, gestual y proactiva, cambió la dinámica y pretende darle aire a Fernández. Roberto Feletti reemplazó a Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior y ya tiene previsto un encuentro con los supermercadistas. Tema: precios. El cambio era esperado, cuenta Pablo Ibáñez, pero uno menos pensado era el del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para quien suena como reemplazante otro intendente: Mariano Cascallares. ¿Qué dirá Cristina?

Kristalina no se fue y se reunió con Guzmán. La directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, fue ratificada en el cargo el lunes por la noche y 24 horas después se reunió con el ministro de Economía argentino. Guzmán hizo público el encuentro con un tuit en el que deseó que la conducción del organismo "siga dando pasos (…) que favorezcan un desarrollo sustentable de los pueblos". Horas antes el FMI había mejorado su perspectiva de crecimiento para la Argentina, aunque también advirtió que la inflación “no tiene ancla”. El Fondo ahora espera que el PBI local suba 7,5% este año. Es la tercera revisión al alza del año e implica una mejora de 1,1 puntos porcentuales desde julio último. También incrementó a 2,5% (desde 2,4%) su pronóstico para la economía argentina en 2022.

¿Do you know Manzur? El nuevo jefe de Gabinete se estrena en la arena internacional y viaja a EEUU para acompañar a Guzmán en una serie de reuniones con inversores que poseen bonos argentinos. El gobernador tucumano (en uso de licencia) se ufanó de sus contactos en el país norteamericano y buscará emplearlos para mejorar la situación argentina.

Pandora Papers: Juan Pablo Schiavi controló una offshore y una cuenta en el exterior que no declaró. El ex secretario de Transporte durante el gobierno de Cristina, preso en Ezeiza por la tragedia de Once, figura junto a su esposa con un poder general en los documentos de una sociedad de Panamá y una cuenta bancaria que no fue informada ante la Oficina Anticorrupción. Schiavi dijo a ICIJ que depositó en el exterior dinero originado de su actividad privada porque desconfiaba del sistema bancario argentino. La cuenta está hace años en cero, afirmó. Lo explica la incansable Emilia Delfino. Y si querés recordar quién era Schiavi y qué hace ahora, te recomiendo esta nota de Julieta Roffo. Spoiler alert: la última novedad sobre su situación penal fue la reducción de su pena por capacitaciones como reparador de heladeras y forestador.

¿Te perdiste con los Pandora papers? Entrá acá y navegá por todas las historias que Emilia Delfino develó junto al equipo de colegas argentinos que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El 17 con mamá y el 18 con la CGT. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó que “por el día de la madre” el oficialismo decidió sumarse a la movilización que la CGT organiza para el 18 de octubre, con motivo del Día de la Lealtad Peronista.

Tetaz, el confiado. “En 2023 vamos a gobernar con mayoría en ambas cámaras”, dijo el candidato a diputado porteño de Juntos por el Cambio en una charla organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. El economista dio por descontado un doble triunfo opositor: en las legislativas del 14 de noviembre y en las presidenciales de 2023. Lo cuenta con toda la pimienta Andrés Fidanza.

¿Tercera dosis en Argentina? Carla Vizzotti confirmó que se evaluará reforzar con terceras dosis a las personas que ya cumplieron un año desde la primera aplicación (personal de salud y adultos mayores con comorbilidades).

La OMS podría reconocer la vacuna rusa Sputnik V este año. Lo aseguró la científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, en declaraciones a la agencia rusa RIA Novosti. Su admisión es clave para el ingreso de extranjeros a destinos como Estados Unidos y Europa, que aún no admiten la Sputnik V.

Las clases en CABA comenzarán el 21 de febrero de 2022. El gobierno porteño presentará hoy el calendario escolar. El propósito es que se cumplan 192 días de clases.

“Aumentar el salario mínimo no conduce a menos puestos de trabajo”. No lo digo yo, sino que lo demostraron los economistas que acaban de ser reconocidos por la Real Academia Sueca de Ciencias con el premio Nobel por sus contribuciones al conocimiento del mercado laboral. Supongo que a Javier Milei no le gusta mucho esto. Pero para no tocar de oido, mejor leer a Pablo Mira que explica bien qué es lo que hacían estos economistas y por qué se los premió

¿Todavía no te subiste?

Seguro que ya viste la foto de los siete futbolistas uruguayos mirando a Messi expectantes dentro del área. ¿Pero viste también estas otras que muestran lo afortunados que somos por tener al máximo ganador del balón de oro en nuestro equipo? Por un lado quiero que llegué ya el mundial y me siento identificado con este meme. Por el otro quisiera que se demore lo más posible porque quizás sea el último del 10 rosarino. Lo bueno es que no soy el más loco con Messi. Por suerte tenemos a De Paul. Les regalo algunos tuitazos que ilustran esa relación: cuando vio a Messi abrazándose con Suárez, cuando Messi dijo que había que hacer un segundo gol contra Uruguay, cuando Messi dijo que hacía frío o cuando llegó la hora de entrenar.

Crecer entre el agronegocio. Definida por algunos como “la chatarrería de pesticidas del mundo”, América Latina es una región considerada peligrosa para niños y niñas de zonas rurales ya que los agroquímicos impactan en sus cuerpos. ¿Cómo viven? Un ensayo desde Argentina, Brasil y Paraguay realizado por Bocado. Por Fernanda Sandez

"Nadie va a defender a los agroquímicos, pero hoy ningún agricultor extensivo va a sembrar sin usarlos", plantea Raquel Chan, la integrante de la Academia Nacional de Ciencias y especialista en biotecnología vegetal que lideró el desarrollo de trigo y soja transgénicos resistentes a la sequía. En esta entrevista de Julieta Roffo defiende el uso de productos alterados genéticamente para la agricultura masiva mientras espera la aprobación del desarrollo en Brasil y China.

Dieron de alta a Mirtha Legrand. La actriz y conductora permaneció 12 días internada en el sanatorio porteño Mater Dei por una obstrucción coronaria que condujo a la colocación de dos stents.

Mamografías gratuitas durante todo octubre por el mes del cáncer de mama. Las realizará la Fundación Lalcec, que trabaja en la prevención y concientización en torno al cáncer de mama. Serán para quienes no tienen cobertura médica. Aquí el detalle de cómo y dónde acceder.

Habemus plan a las 20hs: Natalí Schejtman charla con Martín Sivak sobre las idas y vueltas en la historia de la TV Pública. Desde las 20hs en vivo en nuestra web. Anotate acá para participar de ejemplares del libro "Pantalla partida" que recién publicó Natalí en Editorial Planeta.

Bonus track