In Santi Maratea we trust - 21/02/2022

¿Cuáles son los vínculos entre Zoe y Diego Santilli?

Gaby González, un actor conocido por su rol como “Rosita” en el programa de cumbia Pasión de Sábado, forma parte de la empresa investigada por estafa y plantea que desde allí aportaron ideas para la campaña para diputado bonaerense del ex vicejefe de Gobierno porteño en 2021. La compañía también recibió una oferta para patrocinar el auto de carrera de Santilli, pero no se concretó. La vocera de “el colo” niega una relación: "No hay absolutamente nada". Por

Alejandro Rebossio